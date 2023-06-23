Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) не внесла Россию в "черный список".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Министерство финансов Украины не соглашается с решением Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF) не принимать дальнейшие меры против России, несмотря на увеличение количества нарушений стандартов FATF", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что после приостановления членства России в FATF в феврале 2023 года она активизировала деятельность, связанную с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения, а также уклонением от санкций.

В частности, Москва углубила сотрудничество с государствами, внесенными в "черный список" FATF:

торгует оружием и топливом с Северной Кореей вопреки санкциям ООН;

углубила связи с Ираном (продает Ирану истребители, покупает беспилотники для атак на Украину, начала сотрудничество банковских систем).

"FATF было известно об увеличении количества нарушений со стороны России, но на пленарном заседании, состоявшемся в Париже на этой неделе, было принято решение не вносить страну в "черный список".

"Министерство финансов понимает сложность достижения консенсуса среди широкого круга членов FATF. Однако существует риск, что это решение может спровоцировать Россию еще больше подрывать глобальную финансовую безопасность", - отметили в ведомстве.

Минфин и Государственная служба финансового мониторинга Украины будут продолжать диалог с FATF и ее членами относительно рисков, которые создает РФ, и работать над тем, чтобы добиться более справедливой реакции.

"Россия четко отвечает критериям для внесения в "черный список", и мы не согласны с решением FATF не включать ее в него. Необходима консолидированная позиция международного сообщества, чтобы противостоять угрозе целостности мировой финансовой системы со стороны России и заставить ее отказаться от вопиющих нарушений международных" норм и стандартов FATF.

Каждый день, когда мы не действуем должным образом, мы тем самым провоцируем дальнейший хаос и разрушение", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напоминаем:

В понедельник, 19 июня, в Париже стартовало пленарное заседание международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), в ходе которого, вероятно, будет рассмотрен вопрос о внесении России в "черный список" организации.

Украина обеспокоена шантажом РФ членов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) накануне июньского пленарного заседания организации.

Ранее Bloomberg сообщил, что Москва давит на правительства стран, в частности Индии, угрожая отменить оборонные и энергетические договоренности, если они не помогут помешать финансовой изоляции России.

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в пятницу, 24 февраля, полностью приостановила членство России в организации.

В октябре 2022 г. Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF ввела новые ограничения против России, а именно ограничила ее возможности участвовать в работе организации и запретила участие в региональных группах как члена FATF.

Экономическая правда