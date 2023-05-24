Россия шантажирует членов FATF – Марченко

Украина обеспокоена шантажом РФ членов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF) накануне июньского пленарного заседания организации.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Пленарное заседание FATF в Париже состоится 19-23 июня.

Россия пытается оказывать политическое давление на своих коммерческих партнеров, чтобы избежать попадания в черный список, в частности, требует выступить против любых заявок Украины или решений FATF относительно ее включения в черный или серый списки, подчеркнули в Минфине.

"Россия прибегает к запугиванию партнеров, и это вызывает беспокойство, но в то же время не является неожиданностью. Столкнувшись с убедительными доказательствами несоблюдения стандартов FATF, Россия прибегла к шантажу и политическому давлению.

Это еще один пример грубого нарушения Россией обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, по которым члены FATF внедряют и поддерживают стандарты группы", - заявил Марченко.

"Внесение России в черный список FATF будет способствовать повышению общего уровня комплаенса (соблюдение требований) и улучшению обеспечения надлежащей добросовестности (due diligence).

Это позволит более эффективно противодействовать рискам, которые россия создает для мировой финансовой системы, в частности отмывания средств и финансирования терроризма", - добавили в Минфине.

В министерстве подчеркнули, что Россия нарушает важнейшие рекомендации FATF, подвергая серьезному риску глобальную финансовую безопасность.

"Россия создает препятствия для международного сотрудничества в предотвращении отмывания денег и борьбе с финансовыми преступлениями. Она сотрудничает с Ираном и Северной Кореей, которые находятся под санкциями ООН и в черном списке FATF.

Россия поддерживает террористические организации по всему миру и прибегает к ядерному терроризму, а также не способна противодействовать отмыванию денег, организованной преступности и коррупции", - подчеркивает Минфин.

Министерство также заявило, что после решения FATF приостановить членство России в феврале, риски, которые она создает для глобальной финансовой безопасности, только возросли, включая усиление преступной кибер-деятельности, военного и финансового сотрудничества с государствами, находящимися под санкциями ООН, развертывание террористических организаций в Украине и Африке, активизацию усилий по обходу санкций и действия, угрожающие миру ядерной катастрофой.

"Мы верим в единство международного сообщества и убеждены, что страны-члены FATF сделают все возможное, чтобы защитить себя и мировую финансовую систему от злонамеренного влияния России и рисков отмывания денег и финансирования терроризма, независимо от того, какие грязные тактики россия пытается использовать", - резюмировал Марченко.

Напомним:

Ранее Bloomberg сообщил, что Москва давит на правительства стран, в частности, Индии, угрожая отменить оборонные и энергетические договоренности, если они не помогут помешать финансовой изоляции России.

Экономическая правда