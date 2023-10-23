Украина снова призвала FATF внести Россию в "черный список"

Министерство финансов и Госслужба финансового мониторинга снова призвали Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внести Россию в "черный список" во время пленарных заседаний в Париже 23-27 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Также украинские ведомства призвали FATF обнародовать расширенное заявление по поводу того, какие риски РФ создает для мировой финансовой системы.

"Доказательства свидетельствуют о том, что с последнего пленарного заседания, которое состоялось в июне, россия значительно увеличила количество нарушений стандартов FATF", - отметили в Минфине.

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Среди них, в частности, признание Путиным того, что Россия полностью финансировала ПИК "Вагнер" на сумму 1 млрд долларов, а также усиление сотрудничества России со странами, находящимися под санкциями ООН и внесенные в черный список FATF - Иран и Северную Корею. Торговля оружием между этими странами увеличивается, что является прямым нарушением санкций ООН и стандартов FATF.

Также РФ не смогла предотвратить использование своих криптовалютных бирж для перевода средств, связанных с террористическими и преступными организациями.

"В последние месяцы россия активизировала попытки шантажа стран-членов FATF с целью привлечь их на свою сторону, нарушая процессы и процедуры, основанные на правилах FATF.

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"В феврале FATF приняла решение о приостановлении членства России, признав, что ее действия противоречат основным принципам организации. FATF также выразила обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между Россией и странами, находящимися под санкциями ООН, а также российской киберпреступностью. С тех пор Россия только усилила нарушение стандартов FATF и санкций ООН", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он добавил, что Россия высмеивает принципы FATF и использует закулисную коварную тактику, чтобы попытаться предотвратить дальнейшие ограничительные меры, призванные противостоять рискам для глобальной финансовой безопасности, которые она создает.

"Россия еще никогда не была так близка к самым опасным мировым режимам и террористическим организациям. Безоговорочны доказательства того, что незаконная деятельность России угрожает глобальному миру и безопасности. Все более частые нарушения россией международных норм свидетельствуют о том, что сегодня защита международной финансовой безопасности должна быть глобальной" приоритетом", - заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Напоминаем:

Россию отстранили от участия в Эгмонтской группе подразделений финансовой разведки. Группа объединяет разведывательные подразделения со всего мира для сотрудничества и обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и других связанных с ними преступлений.

Эгмонтская группа также помогает внедрять политику борьбы с отмыванием денег, разработанную Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В июне Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) не внесла Россию в "черный список".

FATF 24 февраля полностью приостановила членство России в организации.

В октябре 2022 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF ввела новые ограничения против России, а именно ограничила ее возможности участвовать в работе организации и запретила участие в региональных группах как члена FATF.