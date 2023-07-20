НБУ вивів з ринку "Сенс Банк" Фрідмана: це перший крок до націоналізації

сенс банк

Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.

Про це на пресбрифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За словами Пишного, відповідне рішення уряду очікується у п'ятницю.

На підставі рішення правління НБУ Фонд гарантування вкладів фізосіб запроваджує тимчасову адміністрацію, яка запроваджується з п'ятниці 21 липня.

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Під час тимчасової адміністрації сервіси для фізосіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб, пояснили в НБУ.

Після прийняття урядом рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання ФГВФО відповідного рішення, додали в Нацбанку.

У НБУ нагадали, що власниками прямої істотної участі в банку є ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.

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"Пов’язаність власників опосередкованої істотної участі в "Сенс Банку" Фрідмана та Авена з Росією, яка є країною-агресором та здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, їх підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку.

Так, про негативний вплив репутаційного ризику на діяльність АТ "СЕНС БАНК" зазначено у звіті незалежного аудитора ТОВ "РСМ Україна" за 2022 рік. Аудитор звернув увагу на висновки управлінського персоналу банку про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність АТ "СЕНС БАНК" продовжувати свою діяльність на безперервній основі", - заявили в НБУ.

Про суттєвий негативний вплив репутаційного ризику свідчить і динаміка окремих показників діяльності банку, додали в Нацбанку. Погіршення платіжної дисципліни позичальників банку вплинуло на регулятивний капітал банку, який за період із 01 березня 2022 року до 01 липня 2023 року зменшився на 50%, водночас в інших системно важливих банків він у цілому збільшився на 29%, додали в НБУ.

"Через зв’язок власників опосередкованої істотної участі в АТ "СЕНС БАНК" М.Фрідмана та П.Авена з режимом країни-агресора до них були застосовані санкції в Європейському Союзі, Великобританії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів", - йдеться у заяві регулятора.

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Нагадуємо:

Володимир Зеленський 16 червня підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану". Націоналізація "Сенс Банку" Фрідмана та Авена може відбутись до кінця цього місяця.

Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просить Раду національної безпеки та оборони дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії стверджують, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.

Економічна правда