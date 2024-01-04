Фигурант дела о хищениях в "Укргазбанке" Игнатенко отделался штрафом в 51 тысячу вместо лишения свободы - УП

Один из фигурантов дела о хищении 200 миллионов гривен "Укргазбанка" банкир Александр Игнатенко пошел на сделку со следствием и вместо наказания в виде 7-12 лет тюрьмы получил штраф в 51 тысячу гривен.

Об этом говорится в статье УП.

"Игнатенко не должен был бы оказаться на свободе. Его подозревали по очень тяжелой статье - хищение в особо крупных размерах, что грозит 7-12 годами тюрьмы. При таких обвинениях отпускать преступника на свободу нельзя", - идет речь в материале.

Однако в ноябре 2023 года суд пошел на такой шаг - Игнатенко осудили не за хищение и даже не за подделку документов.

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Обвинение ему изменили на служебную халатность. И назначили наказание даже мягче, чем предусматривает эта нетяжелая статья.

Никому не известный ФЛП, которого судили вместе с Игнатенко, получил за соучастие в схемах условное наказание. То есть, имеет риск попасть в тюрьму, если он снова согрешит.

А высокопоставленный банкир отделался лишь штрафом в 51 тысячу гривен. Отдельно он должен вернуть государству 35 миллионов убытков.

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"В деле уже упомянутого банкира Игнатенко, к примеру, показания, которые он обязался предоставить, даже не касаются главного преступления - схем по хищению. Поскольку официально он уже не значится соучастником этих схем. Даже если Игнатенко и дал полезные показания, как уверяют источники УП, это означает, что договоренности с ним носят несколько неформальный, не зафиксированный в соглашении характер", - добавляет автор.

Кроме этого, для Игнатенко компенсация убытков не стала настоящим наказанием. В суде он признал, что это не составит для него чрезмерного бремени, поскольку он имеет сбережения и обладает значительным количеством дорогостоящего движимого и недвижимого имущества.

Напоминаем:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком" в 2014-2019 годах. Дело касается растраты 206 млн грн государственного банка. Подозрение также сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка": Кирилла Шевченко, бывшего заместителя председателя правления Укргазбанка Александра Игнатенко и предпринимателя Богдана Федорущенко.

Высший антикоррупционный суд 3 января 2023 года удовлетворил ходатайство НАБУ и продлил срок следствия по делу о растрате 206 миллионов гривен Укргазбанка.

Ранее Шевченко заявлял о политическом преследовании и то, что суд отказал во всех ходатайствах, которые заявляла сторона защиты и собирается подавать апелляцию. Бывший глава Национального банка в настоящее время находится в столице Австрии Вене.

24 августа экс-глава НБУ Шевченко заявил об инкриминировании ему новой статьи без залога и с санкцией до 15 лет.

Он заявил, что расценивает такую переквалификацию обвинения как давление с целью склонить участников дела к показаниям против него в условиях, когда сроки досудебного расследования подходят к концу.

НАБУ объяснило, в связи с чем обновлено подозрение экс-главе Нацбанка Кириллу Шевченко, о чем последний сообщил накануне, отметив, что новая статья не предусматривает возможности залога и предусматривает лишение свободы до 15 лет.

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