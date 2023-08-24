Ексголова НБУ Шевченко заявив про інкримінування йому нової статті без застави і з санкцією до 15 років

Ексголова Національного банку Кирило Шевченко отримав обвинувачення за ст. 255 Кримінального кодексу України у створенні та керівництві злочинною організацією, діяльність якої спрямована на скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Про це повідомив сам Шевченко, зазначивши, що справою займаються Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України.

"Мені стало відомо, що у справі проти ексголови НБУ "антикорупційний" орган пішов ва-банк і змінив кваліфікацію, додатково інкримінувавши мені статтю 255 КК України...", - зазначив Шевченко.

Він заявив, що розцінює таку перекваліфікацію обвинувачення як тиск з метою схилити учасників справи до свідчення проти нього в умовах, коли терміни досудового розслідування добігають кінця.

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На думку Шевченка, застосування такої статті стосовно голови державного банку, яка є "класичною" для "злодіїв у законі", ставить під сумнів ухвалення колегіальних рішень правлінням або комітетом з управління активами банку протягом 2014-2019 років.

"У моїй справі, здається, відпрацьовують механізм, коли колегіальний орган будь-якого українського банку зможе бути визнаний злочинним угрупованням з усіма можливими наслідками", - припустив він.

Нагадуємо:

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Йдеться про кримінальну справу, що стосується періоду керівництва Шевченком Укргазбанком.

На початку жовтня минулого року САП і НАБУ повідомили про підозру Кирилу Шевченку та ще чотирьом фігурантам справи.

Їхні дії було кваліфіковано як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем(ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191) та службове підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366).

Було начебто встановлено, що керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про підписані з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання коштів.

Зокрема, службові особи банку нібито забезпечили підписання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які, бувши "агентами" банку, залучили до нього великих клієнтів.

За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам.

Слідство встановило, що протягом 2014-2020 років за цією схемою 52 агентам Укргазбанк перерахував понад 206 млн грн.

23 жовтня, НАБУ оголосило в розшук уже ексголову НБУ Шевченка, який наразі перебуває у Відні, а також заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова, заступника директора департаменту роботи з корпоративними ВІП-клієнтами Олену Хмеленко.