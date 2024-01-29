Суд снизил залог для брата бизнесмена Мазепы

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов и уменьшил размер залога для брата учредителя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы Юрия Мазепы в 9 раз – с 44,9 млн грн до 5 млн грн.

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", защищавшая интересы Юрия Мазепы.

В то же время, прокуратура требовала увеличить размер залога для Юрия Мазепы до 500 млн грн.

Юридическая компания напомнила, что в ночь на субботу, 20 января, следователь судья Печерского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал Юрию Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей по альтернативному внесению залога в размере 44,9 млн грн.

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Напоминаем:

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Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.

Киевский апелляционный суд 23 января частично удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Мазепы - его оставили под стражей до 27 февраля 2024 года, при этом уменьшили залог до 21 млн грн.

Печерский районный суд 19 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения инвестбанкиру, основателю Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы. ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".