Украина начнет строительство четырех реакторов АЭС, чтобы компенсировать потерянные мощности

Летом или осенью 2024 года Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Reuters.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС.

"Думаю, летом-осенью начнем строительство. Нам нужны корпуса реакторов, которые придется импортировать. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки", - отметил Галущенко.

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"Хотим компенсировать те, что на Запорожской АЭС", - добавил он.

При этом, два блока будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии. Речь идет о реакторах и соответствующем оборудовании.

"Сейчас ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами по двум реакторам, которые мы хотим импортировать", - сообщил Галущенко.

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Два других будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.

По словам министра, первые результаты этих проектов можно получить уже через 2,5 года.

Сейчас три электростанции на подконтрольной Украине территории производят более 55% потребностей страны в электроэнергии.

Напоминаем:

В феврале 2023 года обстрелы РФ привели к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС.

В октябре 2023 года в результате обстрела в Хмельницкой области были повреждены бытовые корпуса вблизи Хмельницкой АЭС.

В декабре 2023 года президент "Энергоатома" Петр Котин и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС.

Реактор Westinghouse, который планируют закупить для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, обойдется Украине в 437,5 млн долларов.

На площадке Хмельницкой АЭС будет реализовываться пилотный проект по строительству энергоблоков АР1000.

В целом, в Украине планируется построить девять энергоблоков по технологии АР1000. Это предусматривают решение Кабинета министров Украины и меморандумы, заключенные между "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company.

На сегодня на Хмельницкой АЭС планируется достройка энергоблоков №3 и №4.

За многие годы консервации энергоблоков №3 и №4 часть объектов подвергалась воздействию окружающей среды и погодных условий. Сейчас проходит тщательная проверка состояния конструкций и модулей.

Как известно:

В августе 1990 года Верховная Рада Украины объявила мораторий на строительство новых АЭС, но уже в октябре 1993 года мораторий был отменен.

В 2005 году Кабмин принял решение реанимировать и достроить энергоблоки.

В сентябре 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции", который предусматривает одобрение строительства энергоблоков №3 и №4 АЭС.

26 июля 2014 года Украина отказывается от услуг российской компании Росатом в достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

16 сентября 2015 принят Закон Украины "Об утрате силы Закона Украины "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3, 4 ХАЭС".

6 июня 2018 года Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности одобрил технико-экономическое обоснование (ТЭО) достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС стоимостью 72,44 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года).