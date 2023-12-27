"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС

Реактор Westinghouse, который планируют закупить для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, обойдется Украине в 437,5 млн долларов.

Это следует из объявления НАЭК "Энергоатом", которое опубликовано в системе Prozorro.

Контракт с американским производителем Westinghouse Electric Company LLC имеет гриф "Коммерческая тайна".

В то же время, согласно объявлению, реакторная установка АР1000 стоит 437,5 млн долларов (16,4 млрд грн по текущему курсу).

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Westinghouse Electric Company LLC должна поставить ее не позднее 30 ноября 2027 года.

Напоминаем:

Соглашение о закупке первой реакторной установки АР1000 "Энергоатом" и Westinghouse подписали 17 декабря.

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На площадке Хмельницкой АЭС будет реализовываться пилотный проект по строительству энергоблоков АР1000.

В целом, в Украине планируется построить девять энергоблоков по технологии АР1000. Это предусматривают решение Кабинета министров Украины и меморандумы, заключенные между "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company.

На сегодня на Хмельницкой АЭС планируется достройка энергоблоков №3 и №4.

Ожидается принятие Верховной Радой Закона Украины "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3, 4 Хмельницкой АЭС".

Общее состояние строительной части на момент прекращения работ энергоблока №3 - 75%, энергоблока №4 - 28%.

За многие годы консервации энергоблоков №3 и №4 часть объектов подвергалась воздействию окружающей среды и погодных условий. Сейчас проходит тщательная проверка состояния конструкций и модулей.

Как известно: