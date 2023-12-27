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"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС

Среда, 27 декабря 2023, 11:42 - Лия Ильченко

Реактор Westinghouse, который планируют закупить для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, обойдется Украине в 437,5 млн долларов.

Это следует из объявления НАЭК "Энергоатом", которое опубликовано в системе Prozorro.

Контракт с американским производителем Westinghouse Electric Company LLC имеет гриф "Коммерческая тайна".

В то же время, согласно объявлению, реакторная установка АР1000 стоит 437,5 млн долларов (16,4 млрд грн по текущему курсу).

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Westinghouse Electric Company LLC должна поставить ее не позднее 30 ноября 2027 года.

Напоминаем:

Соглашение о закупке первой реакторной установки АР1000 "Энергоатом" и Westinghouse подписали 17 декабря.

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На площадке Хмельницкой АЭС будет реализовываться пилотный проект по строительству энергоблоков АР1000.

В целом, в Украине планируется построить девять энергоблоков по технологии АР1000. Это предусматривают решение Кабинета министров Украины и меморандумы, заключенные между "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company.

На сегодня на Хмельницкой АЭС планируется достройка энергоблоков №3 и №4.

Ожидается принятие Верховной Радой Закона Украины "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3, 4 Хмельницкой АЭС".

Общее состояние строительной части на момент прекращения работ энергоблока №3 - 75%, энергоблока №4 - 28%.

За многие годы консервации энергоблоков №3 и №4 часть объектов подвергалась воздействию окружающей среды и погодных условий. Сейчас проходит тщательная проверка состояния конструкций и модулей.

Как известно:

  • В августе 1990 года Верховная Рада Украины объявила мораторий на строительство новых АЭС, но уже в октябре 1993 года мораторий был отменен.
  • В 2005 году Кабмин принял решение реанимировать и достроить энергоблоки.
  • В сентябре 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции", который предусматривает одобрение строительства энергоблоков №3 и №4 АЭС.
  • 26 июля 2014 года Украина отказывается от услуг российской компании Росатом в достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.
  • 16 сентября 2015 принят Закон Украины "Об утрате силы Закона Украины "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3, 4 ХАЭС".
  • 6 июня 2018 года Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности одобрил технико-экономическое обоснование (ТЭО) достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС стоимостью 72,44 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года).
  • В 2019 - 2020 годах было проведено дополнительное обследование, его целью была актуализация подтверждения долговечности и надежности строительных конструкций, зданий и сооружений энергоблоков №3, №4 Хмельницкой АЭС.

Энергоатом Westinghouse ХАЭС
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