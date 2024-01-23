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Апелляционный суд оставил Мазепу под стражей, но уменьшил залог до 21 миллиона

Вторник, 23 января 2024, 17:10 - Алексей Павлыш
 
фото даны гордийчук, эп

Киевский апелляционный суд 23 января частично удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Мазепы - его оставили под стражей до 27 февраля 2024 года, при этом уменьшили залог до 21 млн грн.

Об этом пишет hromadske.

Отмечается, что прокурор и адвокаты подали апелляционные жалобы. Первый просил увеличить размер залога до 700 млн грн, а защита - отменить постановление Печерского суда.

"На заседании защитники Мазепы снова заявили о необоснованности подозрения, а также о том, что дело должно расследовать не Госбюро расследований, поскольку Госгеокадастр не является правоохранительным органом.

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Также адвокаты утверждали о предвзятости суда первой инстанции. Мол, свидетельством является и принятое решение, которое "переписано из подозрения". Просили его отменить как незаконное", - говорится в сообщении.

На вопрос судей о том, чем обоснован размер залога, о котором просит обвинение, прокурор ответил, что учтены риски и имущественное положение подозреваемого, добавляет hromadske.

При этом, по словам прокуроров, способность оплатить залог обеспечивают 150 объектов недвижимого имущества, ряд дорогостоящих активов и автомобили Мазепы.

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы. ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Ночью с 21 на 22 января сгорел дом бизнесмена, основателя Concorde Capital Игоря Мазепы.

Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы, которого взяли под стражу по подозрению в незаконном завладении землей на Киевщине, подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января.

Общественное движение бизнеса "Манифест 42" анонсировало предупредительную остановку предприятий в случае дальнейшего игнорирования властью "произвола тыловых силовиков".

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