Мазепа о залоге в 700 миллионов при 7 миллионах убытков: "С цифрами у них беда"

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Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа, которого вчера задержало ГБР по делу о завладении землей вблизи Киевской ГЭС, прокомментировал ходатайство прокуроров о залоге в размере 700 миллионов гривен.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что подозрение касается выделения земельного участка на 2,4 га.

"Кто-то там посчитал, что эта операция нанесла ущерб государству на 7 миллионов гривен. Говорят, выделили с нарушением законодательства. Почему пришли ко мне - не ясно, потому что я никому никаких государственных участков не выделял. Ответа на вопрос, задержали ли тех, кто выделял, я не получил", - отметил Мазепа.

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"Прокуроры просят в качестве меры пресечения для меня залог в размере 700 млн грн. Не 700 гривен, не 700 тысяч гривен, а 700 миллионов гривен. И еще 500 млн грн за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда гривен за дело, где якобы убытки составляют 7 миллионов. С цифрами у них беда: представляю, какие у них были школьные оценки по математике", - возмущается бизнесмен.

Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

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Позже адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы.

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".