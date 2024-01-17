НБУ поможет Минюсту готовился к суду с Фридманом из-за Сенс Банка - Рожкова

СЕНС БАНК

Национальный банк будет участвовать в подготовке Министерства юстиции к слушаниям в деле по иску компании российских олигархов Михаила Фридмана, Андрея Косогова и Петра Авена, которые требуют компенсации за национализацию "Сенс Банка".

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в подкасте "Хроники экономики".

"Мы готовы и будем участвовать, предоставлять свою экспертизу Министерству юстиции в подготовке к слушаниям этого иска. И я имею серьезную внутреннюю уверенность в том, что, с точки зрения дальнейших перспектив, мы имеем все шансы, чтобы этот иск был рассмотрен в пользу государства Украина", - отметила она.

По словам первого заместителя главы НБУ, принимая решение о национализации "Сенс Банка", регулятор действовал в интересах вкладчиков банка и финансовой стабильности. Ведь, согласно действующему законодательству, владельцы банков обязаны поддерживать их капитал и ликвидность на должном уровне. Поскольку бывшие владельцы "Сенс Банка" находились под санкциями, то такой возможности у них не было.

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"Сразу после полномасштабного вторжения мы видели существенные оттоки вкладчиков - не только физических, но и юридических лиц - из тогда еще "Альфа-банка". На самом деле это просто люди так реагировали на то, что этот банк связан с лицами, которые находятся под санкциями и которые, по сути, имеют отношение к военной агрессии России против Украины", - напомнила Рожкова.

5 января 2024 года стало известно, что компания ABH Holdings S.A., которая была номинальным владельцем "Сенс Банка", подала иск к Украине и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере 1 миллиард долларов.

Свой иск российские олигархи подали в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), ведущий мировой орган по разрешению споров между инвесторами и государством под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне.

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Напоминаем:

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля 2023 года.

Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Накануне правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия - гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.

Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность по финансированию войны против Украины и объявила подозрение российскому олигарху Михаилу Фридману.

Ранее в Бюро экономической безопасности сообщали, что составили подозрение Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн.

В сентябре 2023 года компания ABH Holdings S.A, которая была номинальным держателем акций "Сенс Банка" до его национализации, заявила, что новые уголовные обвинения против российского олигарха и миноритарного акционера ABHH Михаила Фридмана являются "мешаниной неуместных политических обвинений".