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Ексвласник "Сенс Банку" позивається до України через націоналізацію: хоче мільярд доларів

П'ятниця, 5 січня 2024, 13:11 - Анастасія Жарикова
Михайло Фрідман
Михайло Фрідман
getty images

Компанія російського мільярдера Михайла Фрідмана ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником "Сенс Банку", подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі 1 мільярд доларів.

Про це йдеться в заяві компанії.

Компанія подала позов до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державою під егідою Світового банку у Вашингтоні.

"Заявлена сума становить понад один мільярд доларів США. Правовою підставою позову є Договір між Бельго-Люксембурзьким економічним союзом та Урядом України про взаємне сприяння та захист інвестицій", - пояснили в ABHH.

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Компанія Фрідмана заявляє про свавільні та дискримінаційні кроки України проти ексакціонерів банку, а також про "кампанію "чорного піару" України" та розгляне можливість подання цих фактів до міжнародного арбітражу.

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Нагадуємо:

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Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року.

Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанову.

Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність з фінансування війни проти України та оголосила підозру російському олігарху Міхаілу Фрідману.

Раніше у Бюро економічної безпеки повідомляли, що склали підозру Фрідману через можливу легалізацію 100 млн грн.

У вересні 2023 року компанія ABH Holdings S.A, яка була номінальним власником акцій "Сенс Банку" до його націоналізації, заявила, що нові кримінальні звинувачення проти російського олігарха і міноритарного акціонера ABHH Міхаіла Фрідмана є "мішаниною недоречних політичних звинувачень".

суд компанії Альфа Банк Фрідман
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