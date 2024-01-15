Новости 15 января: ООН попросила 4 млрд долларов для украинцев, Еврокомиссия хочет продлить льготную торговлю с Украиной

Об ООН. Организация Объединенных Наций и партнеры 15 января обратились к донорам с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов на поддержку пострадавших от войны общин в Украине и украинских беженцев общин, которые их принимают, в течение 2024 года.

О деле "Финансы и кредит". Днепровский районный суд Киева закрыл дело против экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит" Игоря Копертехина в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Об ИИ. Развитие технологий может привести к тому, что около 40% рабочих мест во всем мире будут замещены искусственным интеллектом.

О торговле с ЕС. Европейская комиссия 16 января предложит продлить до июня 2025 года приостановление тарифов и импортных квот на украинскую продукцию. Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен выступить против.

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О восстановлении. Швейцария планирует выделить на восстановление Украины на период 2025-2028 годов 1,5 миллиарда франков (1,75 миллиарда долларов) в рамках стратегии по международному сотрудничеству.

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