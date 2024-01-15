ООН попросила в донорів понад 4 мільярди доларів на гуманітарну допомогу українцям

Організація Об’єднаних Націй та партнери 15 січня звернулися до донорів із проханням виділити 4,2 мільярда доларів на підтримку постраждалих від війни громад в Україні та українських біженців громад, які їх приймають, протягом 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

За даними ООН, за майже два роки після вторгнення Росії в Україні гуманітарної потребують допомоги 14,6 мільйонів людей або 40% населення. Близько 6,3 млн людей покинули країну та залишаються біженцями, переважно в Європі.

Управління ООн з координації гуманітарних справ (OCHA) координує реагування всередині України. Цей План гуманітарних потреб і реагування вимагає 3,1 мільярда доларів США на 2024 рік і спрямований на 8,5 мільйонів людей.

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УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців, координує Регіональний план реагування на біженців (RRP), на який потрібно 1,1 млрд дол та який спрямований на 2,3 мільйона біженців і приймаючих громад.

Загалом два високопріоритетних плани ООН спрямовані на підтримку близько 10,8 мільйонів людей в Україні та регіоні.

"Сотні тисяч дітей живуть у громадах на передовій війни, налякані, травмовані та позбавлені своїх базових потреб. Один лише цей факт має змусити нас зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги", — прокоментував Генеральний секретар з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

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Українські біженці в сусідніх країнах також потребують посилення та постійної підтримки. Незважаючи на зусилля щодо інклюзії, лише половина дітей-біженців шкільного віку навчається в школах у приймаючих країнах, у той час як чверть біженців, які потребують допомоги, мають проблеми з доступом до медичної допомоги.

Лише від 40 до 60% зайняті, часто нижчеза свою кваліфікацію, і багато з них залишаються вразливими, не маючи засобів для себе.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що агентства Організації Об’єднаних Націй цього тижня попросять 3,1 мільярда доларів для фінансування допомоги Україні цього року.