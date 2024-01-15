Суд закрыл дело против экс топ-менеджера банка "Финансы и кредит", в суде прошли обыски

Днепровский районный суд Киева закрыл дело против экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит" Игоря Копертехина в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Это следует из постановления суда, которое 12 января обнародовано в Едином реестре судебных решений.

"Освободить от уголовной ответственности на основании ст.49 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Уголовное производство по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины, в связи с освобождением последнего от уголовной ответственности, - закрыть", - говорится в постановлении.

При этом, как можно увидеть из постановления, уголовное производство не один месяц "путешествовало" между судами и прокуратурой. В частности, возвращалось прокурору в связи с несоответствием, возвращение обжаловалось в апелляционном суде, определялась подсудность дела и тому подобное.

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После того, как производство попало в Днепровский районный суд, подготовительное заседание по делу было назначено на 15 ноября 2023 года.

При этом, на странице Днепровского райсуда в фейсбуке можно найти сообщение, датированное 9 января, о том, что у судьи Юлии Иваниной прошли обыски.

Обыски проводились Государственным бюро расследования.

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"Фактически основной целью проведенного неотложного обыска было получение следователем доступа к служебному компьютеру, который принадлежит Днепровскому районному суду города Киева и закреплен за помощником судьи Иваниной Ю.В. Там им найден и получен доступ к проекту судебного решения по делу, а также к другим проектам и судебным решениям, в которых указаны персональные данные участников судебного производства", - говорится в сообщении суда.

Напоминаем:

Прокуратура расследовала незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник депутата Константина Жеваго Александр Демченко), незаконно вывели активы банка.

По версии следствия, в 2015 году менеджмент банка использовал компанию Nasterno Commercial Limited для заключения заведомо убыточных кредитных договоров и договоров залога, на 53,7 млн долларов и 59,2 млн долларов.

По данному делу подозревались экс-председатель правления банка Владимир Хлывнюк, экс-заместитель председателя правления Игорь Копертехин и помощник депутата Александр Демченко.

Игоря Копертехина обвиняли в служебной халатности, причинившей тяжкие последствия в виде материального ущерба для банка - ч. 2 статьи 367 УК Украины. Ему инкриминировали вывод денег из банка через австрийский Meinl Bank.