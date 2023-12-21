Рада не избрала Пищанскую на должность главы Счетной палаты: побоялись, что сорвется - депутат

Парламент не назначил председателем Счетной палаты Ольгу Пищанскую.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За - только 232 на сигнальном голосовании. Побоялись, что нет голосов у них. То есть начали рассмотрение, но потом увидели проблему с голосами. Проверили на сигнальном голосовании. Было очевидно, что сейчас сорвется", - отметил депутат.

Поэтому, по словам Железняка, голосование отложили ориентировочно до 8-10 января.

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"Отложили на следующий год. Сразу на первом же заседании будет голосование за назначение. Заседание на этой неделе и в этом году завершено", - добавил он.

Напоминаем:

В сентябре 2023 года Ольга Пищанская подала заявление на отставку с должности председателя Антимонопольного комитета, поскольку речь шла о том, что ее будут выдвигать на главу Фонда госимущества. Так же поступил и глава ФГИУ Рустем Умеров, которого выдвигали на должность министра обороны.

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Однако, если Умерова избрали министром, то должность главы Фонда госимущества Пищанской не досталась. Лишь в конце ноября Верховная Рада назначила на эту должность Виталия Коваля.

21 декабря, за час до голосования кандидатуры Пищанской на должность главы Счетной палаты, народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что экс-глава АМКУ является соседкой семьи Зеленских в Кривом Роге. В определенной степени это указывало на настроения среди депутатов относительно кандидатуры Песчанской.

Впрочем, информация о приближенности к семье Зеленских не была тайной давно.

В 2020 году в одном из журналистских расследований говорилось о том, что сестра Пищанской Светлана управляет делами президента Зеленского в Италии. Также в расследовании шла речь о том, что глава государства переписал собственный бизнес на Светлану Пищанскую, которая, к тому же является спонсором партии "Слуга народа".

Впоследствии в интервью thePage Ольга Пищанская заявила о том, что "информация подается в несколько искаженном виде. Особенно относительно переписывания какого-то имущества. Если посмотреть открытые источники, декларацию, то можно увидеть совсем другую картину".