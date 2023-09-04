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Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат

Понедельник, 4 сентября 2023, 12:14 - Лия Ильченко

Глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская покидает должность и будет назначена главой Фонда госимущества, вместо Рустема Умерова.

Об этом сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Ольга Пищанская покидает АМКУ (а столько разговоров о реформе было во время закона 5431). И сразу госпожа Пищанская будет назначена на главу Фонда госимущества (когда Рустем Умеров пойдет на министра обороны)", - отметил Железняк.

Нардеп также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.

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Напоминаем:

31 августа Железняк сообщал, что Алексей Резников будет отправлен в отставку с должности министра обороны Украины на следующей неделе, после чего его назначат послом страны в Великобритании.

На должность министра обороны будет представлен бывший член фракции "Голос", а сейчас - глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

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4 сентября стало известно, что Рустем Умеров, который должен занять место Алексея Резникова на посту министра обороны, подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества.

ФГИУ ТЭК
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