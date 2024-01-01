В Украине выросли пенсии

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С 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине увеличится с 2 093 грн до 2 361 грн, максимальная – с 20 930 грн до 23 610 грн.

Об этом говорится в статье ЭП.

Индексация всех пенсий запланирована с 1 марта.

В конце декабря 2023 года первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий для почти 12 млн человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года.

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Позже она объяснила, что такой риск есть в долгосрочной перспективе.

А министр социальной политики Оксана Жолнович допустила, что в случае отсутствия международной финансовой помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться.

В то же время премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 29 декабря заявил, что пенсии в дальнейшем будут платиться вовремя. Он заверил, что индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон.

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"Зарплаты учителей и врачей так же будут выплачиваться вовремя. Несмотря на все трудности и вызовы, за почти два года войны мы ни разу не задерживали социальные выплаты. Это наши обязательства перед людьми, и мы будем делать все, чтобы их выполнять и в дальнейшем", - сказал Шмыгаль.

Также, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2024 году изменится размер стажа, достаточного для выхода на пенсию. Оформить выход на пенсию по возрасту в 60 лет смогут украинцы со стажем 31 год, в 63 года - со стажем 21-31 год, в 65 лет - 15-21 год.

Если до 65 лет человек не имеет минимального страхового стажа, он не имеет права на пенсию по возрасту. В таком случае лицо будет получать социальную помощь от государства. Ее размер равен сумме прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2 361 грн.

При этом стаж можно официально докупить. За каждый месяц, которого не хватает, надо сделать взнос, который как минимум равен сумме минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на коэффициент 2.

Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной зарплаты, с 1 января это 1 562 грн. Итак, месяц стажа стоит 3 134 грн, год - 37 488 грн, два - 74 976 грн, три - 112 824 грн.

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Экономическая правда