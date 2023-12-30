Швейцарский финансовый регулятор хочет больше полномочий после падения 167-летнего банка

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Финансовый регулятор Швейцарии (FINMA) стремится получить больше полномочий по регулированию банковской деятельности, в частности взимать бонусы с банкиров.

Об этом пишет Reuters.

Финансовый регулятор Швейцарии хочет обсудить возможность взимать бонусы с банкиров в рамках усиления полномочий после падения банка Credit Suisse. Также регулятор заявлял, что хочет иметь возможность накладывать штрафы, публиковать детали исполнительных производств и повысить подотчетность, установив набор правил, которые определяют конкретные обязанности для высшего руководства.

"Дело Credit Suisse показывает, что в течение десятилетий банк терпел убытки и в то же время выплачивал высокие бонусы", - сказала председатель FINMA Марлен Амстад.

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Как отмечают в FINMA, финансовый регулятор нуждается в лучшей правовой базе для того, чтобы иметь возможность вмешиваться в кризисные ситуации в банках до их взрыва.

FINMA уже требовал усиления полномочий для надзора за кредиторами в будущем после того, как попал под критику за свою вялую реакцию на рост проблем проблемы проблемы в Credit Suisse перед банкротством банка в марте.

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Напомним:

Швейцарский банк UBS согласился купить Credit Suisse за 3,25 млрд долл после переговоров в течение выходных при посредничестве швейцарских регуляторов.

16 марта Credit Suisse обратилась в Национальный банк Швейцарии с просьбой о займе в 54 млрд долларов и предложением выкупить часть долга банка, чтобы выстоять нестабильность в мировой финансовой системе.

15 марта глава крупнейшего акционера группы Credit Suisse, Национального банка Саудовской Аравии, заявил, что не будет покупать больше акций швейцарского банка по регуляторным соображениям.