Credit Suisse просить $54 мільярди у Центробанку Швейцарії, аби заспокоїти інвесторів

Credit Suisse звернулася до Національного банку Швейцарії з проханням про позику у 54 млрд доларів та пропозицією викупити частину боргу банку, аби вистояти нестабільність у світовій фінансовій системі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву банку.

Фінустанова позичить гроші у центрального банку і зробить тендерну пропозицію на викуп до трьох мільярдів франків боргу, деномінованого в доларах і євро.

Тим часом, головний акціонер Credit Suisse заявив, що з банком "все гаразд" і він навряд чи буде шукати додатковий капітал.

Така заява була опублікована після шаленої торгової сесії, під час якої занепокоєння щодо фінансового стану Credit Suisse сколихнуло світові ринки, занепокоїло регуляторів у Європі та США і спонукало деякі компанії переоцінити свої ризики в банку.

Такі кроки є безпрецедентними для великого швейцарського кредитора з часів фінансової кризи 2008 року і є наймасштабнішими заходами для залучення фінансів до Credit Suisse.

Акції банку впали на 31% у середу на торгах у Цюріху, а облігації впали до рівнів, які сигналізують про глибокі фінансові проблеми.

Підґрунтя для раптового падіння Credit Suisse було закладено на початку тижня, коли інвестори намагалися відійти від банківських ризиків після потрясінь, спричинених банкрутством низки американських банків.

Акції швейцарського банку впали до найнижчого рівня за всю історію після того, як голова Національного банку Саудівської Аравії заявив, що він не збільшуватиме свою частку в банку вище поточного рівня, що становить трохи менше 10%.

Нагадуємо:

Глава найбільшого акціонера групи Credit Suisse, Національного банку Саудівської Аравії, заявив, що не купуватиме більше акцій швейцарського банку з регуляторних міркувань.







Напоминаем:

Глава крупнейшего акционера группы Credit Suisse, Национального банка Саудовской Аравии, заявил, что не будет покупать больше акций швейцарского банка по регуляторным соображениям.







