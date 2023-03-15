Всі розділи
Укр / Рус

Найбільший інвестор Credit Suisse відмовився від додаткового фінансування: акції банку стрімко падають

Середа, 15 березня 2023, 13:14 - Олексій Павлиш

Глава найбільшого акціонера групи Credit Suisse, Національного банку Саудівської Аравії, заявив, що не купуватиме більше акцій швейцарського банку з регуляторних міркувань.

Про це пише Reuters.

"Ми не можемо, тому що ми перевищили б 10%. Це регуляторне питання", - сказав голова SNB Аммар Аль Худайрі в інтерв'ю Reuters. За даними Refinitiv, саудівський банк володіє 9,88% акцій Credit Suisse.

Торги акціями швейцарського банку були зупинені пізно вранці, оскільки вони впали на 20% до нових рекордних мінімумів.

Другий найбільший банк Швейцарії намагається відновитися після низки скандалів, які підірвали довіру інвесторів та клієнтів. Відтік клієнтів у четвертому кварталі 2022 року зріс до понад 110 мільярдів швейцарських франків (120 мільярдів доларів).

Аль Худайрі сказав, що SNB задоволений планом виходу з кризи Credit Suisse і не думає, що йому знадобиться більше грошей, але також описав інвестиції свого банку як опортуністичні, які не залежать від часу.

"Ми задоволені планом, планом трансформації, який вони запропонували. Це дуже сильний банк", - сказав Аль Худайрі в кулуарах конференції в Ер-Ріяді.

"Я не думаю, що їм знадобляться додаткові гроші; якщо ви подивитеся на їхні коефіцієнти, вони в порядку. І вони працюють в умовах сильного регуляторного режиму в Швейцарії та інших країнах", - додав він.

Саудівський банк придбав частку в майже 10% минулого року після того, як взяв участь у залученні капіталу Credit Suisse і зобов'язався інвестувати до 1,5 мільярда швейцарських франків (1,5 мільярда доларів США).

У вівторок Credit Suisse опублікував свій річний звіт за 2022 рік, в якому йдеться про те, що банк виявив "суттєві недоліки" в контролі за фінансовою звітністю і ще не зупинив відтік клієнтів.

Тим часом, як пише Reuters, у середу на тлі новин про Credit Suisse світові ринки знову охопила тривога - заява про те, що найбільший інвестор Credit Suisse не може надати швейцарському банку додаткову фінансову допомогу, призвела до чергового падіння його акцій та європейських акцій в цілому.

Європейські акції востаннє впали майже на 2%, акції європейських банків впали на 2,5%, а ф'ючерси на американські фондові індекси впали на 1%.

Інвестори кинулися назад в безпечні гавані, прибутковість дворічних німецьких облігацій знизилася на 21 базисний пункт до 2,71%.

"Ціна акцій Credit Suisse падає, а державні облігації зростають на тлі цього. Як і раніше, це все ще значною мірою зумовлено сприйняттям здоров'я банківського сектору, але цього разу в Європі", - сказав Антуан Буве, старший стратег з питань ставок в ING.

Європейський центральний банк все ще схиляється до підвищення ставки на пів відсотка в четвер, незважаючи на потрясіння в банківському секторі, з огляду на високу інфляцію, повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Ради керуючих ЄЦБ.

Економічна правда

Швейцарія банк фінанси інвестиції акції
Матеріали за темою
"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни енергетичного обладнання від Швеції  25 лютого 2023, 18:00
Конфіскація активів у Швейцарії: крок уперед, два назад 24 лютого 2023, 08:12
Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів 15 лютого 2023, 14:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті