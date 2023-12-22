Новости 22 декабря: Увольнение уполномоченного АМКУ, Украина и Польша согласовали разблокировку границы

О блокаде границы. Представители Министерства инфраструктуры Польши и украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры во время встречи в Киеве в пятницу, 22 декабря, согласовали план действий для разблокирования границы.

О бронировании работников. Министерство обороны готовит пакетные изменения бронирования работников от мобилизации и одно из предложений - обновленная процедура.

Об увольнении уполномоченного АМКУ. Президент Владимир Зеленский уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, через четыре дня после назначения.

О банках. Национальный банк Украины провел оценку устойчивости для 20 крупнейших банков, которые совокупно имеют более 90% чистых активов сектора страны.

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Об отпусках. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков.

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