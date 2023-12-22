Жива ялинка на прокат: як військовий організував бізнес на головній прикрасі Нового року

В Україні до Нового року лише офіційно вирубують в середньому понад півмільйона ялинок. У довоєнні часи напередодні святкувань часто активізовувалися дискусії про те, що набагато екологічніше ставити вдома штучну ялинку з пластику. Зрештою, зрубане живе дерево за кілька тижнів після 1 січня завжди опиняється на смітнику.

Київський підприємець Роман Любека пропонує альтернативу – живу ялинку в контейнері, яку можна взяти в оренду на період новорічних свят. Основний недолік такого рішення – дерево не можна тримати у теплому приміщенні.

Сам підприємець зараз у ЗСУ, але заснований ним ще до війни бізнес успішно працює. Він чи не єдиний, хто пропонує таку послугу в Києві.

Ідея оренди ялинок

Роман Любека є засновником Центру альтернативного озеленення Києва. До великої війни він займався волонтерством, двічі на рік безкоштовно роздавав киянам саджанці дерев для висадки в місті. Після початку повномасштабного вторгнення росіян він роздав значну частину дерев зі свого розсадника та записався до війська.

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"25 лютого 2022 року я відвіз сім’ю на захід України і відразу повернувся до Києва. 2 березня я вже був у строю", – пригадує Любека.

Роман Любека теж бере участь у виготовленні контейнерів для дерев

Підприємець вперше спробував виростити ялинки у контейнерах у 2019 році. Ідея полягала в тому, щоб після новорічних свят живі дерева можна було посадити або залишити на наступний рік.

"У 2019 році я завіз першу партію ялинок – близько 300 штук, ми їх розсадили по ящиках і практично всі продали. Ціна була мінімальна – близько 600 гривень з доставкою. Орендувати ці ялинки було нерентабельно, тому ми запропонували людям купити їх і після Нового року посадити біля своїх будинків", – розповідає засновник садового центру.

Експеримент виявився досить вдалим. Зима 2019-2020 року була відносно теплою і багато покупців дерев посадили ялини одразу після новорічних свят. І ті добре прижилися.

Тож наступного року підприємець вирішив посадити в контейнери більше дерев, а також зробити більш широкий вибір їхніх сортів.

"У 2020 році я заздалегідь оголосив, що буде оренда дерев, ми взяли вдвічі більше ялинок, ніж попереднього року. Завезли не лише смереки, а й декоративні ялиці і ялини. Вони коштували значно дорожче і там уже був сенс їх брати в оренду, а не купувати", – пояснює Любека.

За кілька місяців, коли дерева повернули він виставив їх на продаж. "Ціна була досить демократична і їх практично всіх розкупили", – додав він.

Ялинки, які пропонувалися для оренди взимку 2021-2022 року

У 2021 році через передвоєнні настрої українців попит на ялинки суттєво впав і більшість ялинок так і залишилися в контейнерах. Підприємець не зміг їх ні продати, ні здати в оренду. У перший воєнний Новий рік люди теж майже не цікавилися новорічними деревами.

На другому році війни попит на ялинки відновився

У 2023 році люди почали цікавитися продукцією підприємця так само активно як і у 2021-му. За словами Любеки, попит на ялинки цього року такий, ніби війна уже закінчилася. Тож дерева, посаджені ще у довоєнному 2021 році активно орендують.

На вибір підприємець пропонує кілька видів дерев: ялина звичайна, ялина колюча (блакитна), ялиця Фразера, ялиця одноколірна, ялиця біла. Єдина умова оренди – дерева не можна заносити в приміщення, бо вони після тривалого перебування в теплі просто загинуть.

"Ми не можемо проконтролювати, чи буде людина заносити ялинку в квартиру, але ми точно знаємо, що в теплі дерево за два тижні прокинеться. І буквально за кілька днів від цього моменту бруньки перетворяться на пагони і якщо після цього дерево винести на вулицю – воно обмерзне", – пояснює Любека.

Для мешканців квартир рішенням може бути розміщення ялинки на відкритому балконі.

Готові до відправки новорічні ялинки

Вартість оренди дерева – 1000 грн за два місяці, не залежно від його висоти. Приблизно за такою ж ціною у Києві можна придбати зрізану ялинку, висотою до 2 метрів.

Строк оренди можна продовжити ще на один чи два місяці, але дерево в цьому сезоні потрібно повернути не пізніше 30 квітня 2024 року.

Орендувати дерево можна, залишивши заставу. Її розмір залежить від виду дерева, висоти та форми контейнера – від 1440 грн до 3700 грн. Застава дорівнює повній вартості ялинки і це стимулює людей повертати дерево після закінчення терміну оренди.

Ялинку не приймуть назад і не повернуть застави, якщо вона пошкоджена або розпустилася після перебування у теплому приміщенні. Від орендаря вимагають поливати дерево впродовж терміну оренди мінімум двічі на місяць.

Вибрати ялинку можна лише особисто на майданчику. Це обов’язкова умова. Забронювати за фото не можна.

"Дерева різної висоти, форми, мають різну крону. Оскільки ялини не ідеальні, то ми хочемо, щоб людина сама переконалася, що їй все підходить. Деякі дерева отримували більше світла і вони більш нерівномірно розрослися. Найбільш симетричні дерева забрали в першу чергу", – каже засновник садового центру.

Орендують ялинки мешканці Києва та меншою мірою – з приміських зон. Далі везти дерево, за словами засновника компанії, нерентабельно. "Ми орієнтуємося переважно на бізнес-сегмент, наприклад, кафе, які орендують дерева для декорування території", – пояснює підприємець.

Серед киян найчастіше орендують дерева молоді люди, які зацікавлені в екологічному підході. "Жінки починають замовляти ялинки ще з вересня, приїжджають, дивляться. А от після 25 грудня починається шалений попит серед чоловіків. В попередні роки були доставки навіть 31 грудня", – каже Любека.

Оренда ялинок популярна серед власників кафе, які прагнуть створити новорічну атмосферу біля свого закладу

Доставляють новорічні ялинки, як правило, вантажним таксі. У легковий автомобіль дерева висотою 1,2-2,5 метра навряд чи помістяться. "Доки я був в Києві, я міг самостійно доставити дерева. Зараз на майданчику залишилися працівниці, які можуть зустріти відвідувачів та допомогти вибрати дерева", – додає засновник садового центру.

Для виготовлення дерев’яних контейнерів для дерев він організував невелику столярню. У попередні роки дерева садили у квадратні ємності, а цього року виготовляють круглі дерев’яні напівбочки.

"Ще перед війною я закупив обладнання для деревообробки, відпрацював технологію виготовлення контейнерів, підібрав захисні оливи для покриття. Цього року, коли був у відпустці, найняв двох чоловіків, які за віком не можуть бути мобілізовані і вони півтора місяці займалися виготовленням контейнерів", – каже Любека.

Саджанці дерев він закуповує весною у спеціалізованих розсадниках і дорощує їх у контейнерах під відкритим небом. Загалом у садовому центрі працює четверо людей. Вони займаються всіма справами після того, як засновник компанії пішов до ЗСУ.