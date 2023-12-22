Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ Сандигу через чотири дні після призначення

Президент Володимир Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, через чотири дні після призначення.

Відповідний указ оприлюднений на сайті Глави держави.

Указ датовано 22 грудня.

Водночас призначення Максима Сандиги відбулося 18 грудня, тобто за чотири дні до звільнення.

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Причини звільнення не повідомляються.

Оновлено:

Причини звільнення Сандиги з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету стали зрозумілі з іншого указу президента.

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Володимир Зеленський вирішив призначити Максима Сандигу на нову посаду - заступника голови Антимонопольного комітету України-державного уповноваженого.

Про це свідчить указ глави держави від 22 грудня.

Нагадуємо:

Як повідомляла ЕП, Максим Сандига є колишнім колегою по роботі на Донеччині нинішнього голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Саме Кириленко призначив Сандигу на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). Цю посаду Сандига обіймав до призначення в Антимонопольний комітет.

До зустрічі з Кириленком Сандига мав досить різношерстну професійну біографію.