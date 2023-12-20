Raiffeisen выкупит долю Дерипаски в австрийской Strabag

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Австрийский Raiffeisen Bank International, один из самых уязвимых к России банков Европы, объявил, что приобретет почти 28% акций австрийской строительной группы Strabag, поскольку обе компании пытаются ограничить свои связи с Россией.

Об этом пишет Reuters.

Банк заявил, что приобретет 28,5 миллионов акций Strabag через российскую дочернюю компанию за 1,510 миллиарда евро (1,66 миллиарда долларов). Это является необычным шагом, который уменьшит собственный капитал российской дочерней компании, добавляет агентство.

Долю Strabag продает российская компания Rasperia Trading Limited, принадлежащая российскому олигарху Олегу Дерипаске, который находится под санкциями. Strabag ранее искала способы уменьшить 27,8%-ную долю Дерипаски.

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"Благодаря этой сделке RBI еще больше уменьшает свою зависимость от России", - заявили в банке.

В своем заявлении, сделанном поздно вечером во вторник, Strabag заявил, что продажа акций Дерипаской будет в интересах компании, но необходим "детальный анализ транзакции с точки зрения санкций".

Акции RBI выросли на 11% на открытии торгов в Вене в среду, а Strabag - на 6,3%.

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RBI изучал возможность выделения или продажи своего бизнеса в РФ с момента вторжения России в Украину в прошлом году, но предупредил, что выход может занять некоторое время и является "очень сложным".

В то же время Европейский центральный банк продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с Россией.

RBI заявил, что продолжит работать над продажей или выделением как запасным вариантом.

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Напомним:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.

Главный исполнительный директор Raiffeisen Bank International (RBI) Иоганн Штробль заявил, что отделение крупных операций банка в РФ до конца года маловероятно, отступив от предыдущих прогнозов.

Национальный антитеррористический центр Чехии расследует деятельность австрийской банковской группы Raiffeisenbank в РФ.

Экономическая правда