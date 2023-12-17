НАЗК временно изъяло Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны 

getty images

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции изъяло австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.

Об этом свидетельствует статус компании на сайте НАПК.

Изъятие банка Нацагентством из списка обусловлено угрозой от Австрии сорвать новый пакет санкций ЕС, если "Райфайзен" будет оставаться в списке, об этом пишет Reuters. Изъятие будет продолжаться в течение двусторонних консультаций с привлечением Еврокомиссии.

Реклама:

Австрийский банк пообещал выйти с рынка РФ сразу после вторжения, но до конца 2023 года не собирается этого делать, и задерживает сроки.

Читайте также: Кредитные каникулы мобилизованным и сотни миллионов евро на войну Путина: почему "Райффайзен" до сих пор в России

Напомним:

Реклама:

Главный исполнительный директор Raiffeisen Bank International (RBI) Иоганн Штробль заявил, что отделение крупных операций банка в РФ до конца года маловероятно, отступив от предыдущих прогнозов.

Национальный антитеррористический центр Чехии расследует деятельность австрийской банковской группы Raiffeisenbank в РФ.