Приватизация Ocean Plaza: миноритарный акционер предлагает провести аудит ТРЦ

ТРЦ OCEAN PLAZA

Миноритарный акционер ТРЦ Ocean Plaza, компания "Ланита Инвест" Андрея Иванова, считает, что перед аукционом по приватизации ТРЦ, который государство планирует не раньше второго полугодия 2024 года, нужно провести аудит объекта.

Об этом пишет liga.net.

Накануне глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль сказал, что государство готовится к аукционным процедурам, первым шагом стало возвращение предыдущей редакции устава ООО "Инвестиционный союз Лыбидь".

Устав "ИС Лыбидь" был выписан таким образом, что без Иванова ни одно важное решение принять было невозможно, потому что все, что относилось к компетенции общего собрания (высшего органа управления ООО), должно было приниматься 3/4 голосов.

Реклама:

24 ноября коллегия при Министерстве юстиции отменила эту редакцию устава, и теперь решения могут приниматься простым большинством.

"Это разблокировало возможность назначения нового менеджмента. Ведь по предыдущему уставу невозможно было переизбрать дирекцию, создать наблюдательный совет и сменить управляющую компанию, которая имела российский след. Сейчас идет процесс отбора нового менеджмента", - сказал Коваль в комментарии, текст которого есть у liga.net.

"Ланита Инвест" в ответ сообщила, что отмена предыдущей редакции устава без согласования с ней привела к "определенному кризису в управлении". Компания убеждена, что решение было незаконным и будет отменено судом, поэтому все решения на основании теперешнего устава будут считаться спорными.

Реклама:

При этом компания поддержала стремление государства сменить управляющую компанию ООО "КММ", которая была привлечена предыдущими российскими владельцами.

"Мы также поддерживаем намерение государства как можно быстрее реализовать конфискованную долю. Однако, перед выставлением доли на аукцион государство должно провести аудит для выяснения реального финансового положения ТРЦ", - добавили в "Ланита Инвест".

Миноритарные владельцы Ocean Plaza еще летом говорили, что не собираются участвовать в аукционе на приобретение государственной доли торгового центра, отмечает издание.

Главным претендентом на покупку Ocean Plaza является Вагиф Алиев, эту информацию он подтвердил в интервью Forbes.

Напомним:

Компания "Ланита Инвест", которая владеет 33,5% акций ТРЦ Ocean Plaza и контролируется бизнесменом Андреем Ивановым, обвинила государство в ущемлении ее прав и пригрозила длительными судебными процессами.

В октябре и.о. главы ФГИУ Александр Федоришин говорил в интервью ЭП, что Фонд госимущества хочет сменить менеджмент ООО "Инвестиционный союз Лыбидь", но это невозможно, пока не будет обжалован устав предприятия.

Ранее Фонд госимущества обратился к правительству с инициативой включить в перечень объектов большой приватизации государственную долю в столичном ТРЦ Ocean Plaza для продажи на открытом аукционе.

Читайте также: Откроется ли Ocean Plaza и кому он принадлежит - россиянам или государству? Разбор

Экономическая правда