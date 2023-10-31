ФГИУ хочет сменить менеджмент ТРЦ Ocean Plaza, но пока не может
Фонд государственного имущества имущества хочет изменить менеджмент ООО "Инвестиционный союз Лыбидь", но это невозможно, пока не будет обжалован устав предприятия.
Об этом рассказал глава Фонда госимущества Александр Федоришин в интервью ЭП.
Он рассказал, что Фонд направил проект распоряжения правительства о включении доли в Ocean Plaza в список объектов крупной приватизации. Правительство пока не приняло решение.
Также ФГИ обжаловал устав ООО "Инвестиционный союз Лыбидь" (компания-владелец Ocean Plaza - ЭП), который был зарегистрирован предыдущими участниками за несколько недель до решения суда о взыскании доли в доход государства.
"Жалоба подана в Минюст и мы ожидаем на следующей неделе рассмотрение этого вопроса. Если жалоба будет удовлетворена, мы сможем изменить менеджмент в ООО "ИС Лыбидь"", - отметил Федоришин.
Кроме этого, Фонд госимущества вел переговоры с другим акционером и пытался определить матрицу полномочий, но согласия не пришли.
До конца этого года в ФГИ планируют провести аудит Ocean Plaza и "провести финансовую очистку актива".
"Этот объект продолжает готовиться. Если правительство скоро включит его в список объектов крупной приватизации, это позволит нам начать проведение заседаний аукционной комиссии, чтобы определить условия приватизации. Параллельно будем искать инвесторов, в частности, иностранных", - добавил Федоришин.
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Экономическая правда