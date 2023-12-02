Крупнейший работодатель США Walmart не будет рекламироваться на X

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Компания Walmart отказалась размещать на платформе X (Twitter) Илона Маска, утверждая, что нашла другие платформы с лучшим охватом клиентов.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не размещаем рекламу на X, поскольку нашли другие платформы для лучшего охвата наших клиентов", – заявил представитель Walmart.

Отмечается, что Walmart прекратил сотрудничество с X из-за оскорбительных высказываний Илона Маска, владельца платформы.

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Добавляется, что крупнейшие бренды, включая Apple, Walt Disney и Warner Bros Discovery, также приостановили размещение своей рекламы на X в этом месяце после отчета либеральной наблюдательной группы Media Matters, которая заявила, что реклама появилась рядом с антисемитскими постами.

Напомним:

В отчете Media Matters for America говорится о том, что платформа размещала рекламу крупных брендов, таких как Apple, рядом с антисемитским контентом, например, мемами, изображающими нацизм как духовное пробуждение, и цитатами Адольфа Гитлера, поданными в вдохновляющем стиле.

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Ряд компаний, среди которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global прекратят покупать рекламу на платформе X после того скандалов связанных с антисемитизмом.

Гендиректор X Линда Яккарино не поддается давлению со стороны рекламодателей уйти с должности, поскольку крупные бренды приостанавливают свои расходы на рекламу из-за беспокойства относительно ее владельца Илона Маска и антисемитского контента.

Социальная медиа-компания X (ранее Twitter) подала в суд на медиа-наблюдательную группу Media Matters, которая обнаружила, что соцсеть размещает рекламные публикации рядом с постами, восхваляющими нацизм.

Миллиардер, владелец соцсети X Илон Маск использовал нецензурную лексику, критикуя бренды, которые сняли свою рекламу на платформе после скандального сообщения Маска, в котором он поддержал антисемитскую теорию заговора.

Экономическая правда.