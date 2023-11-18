Великі компанії відмовляються від реклами на X через антисемітські пости

Низка компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global припинять купувати рекламу на платформі X після того скандалів пов'язаних з антисемітизмом.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що зростання антисемітизму на платформі Х стало причиною відходу з соціальної мережі великої кількості рекламодавців. Так, компанія Apple відмовилась від реклами на платформі, що стало особливо великою втратою для X, оскільки технологічний гігант приніс соцмережі Маска 50 млн дол доходу в першому кварталі 2022 року.

Також представники Disney, Comcast, Lionsgate і Paramount підтвердили, що призупинили розміщення реклами на платформі.

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У звіті Media Matters for America йдеться про те, що платформа розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поряд з антисемітським контентом, наприклад, мемами, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитатами Адольфа Гітлера, поданими в надихаючому стилі.

Після публікації звіту IBM заявила, що припиняє рекламу на X. У своїй заяві технологічна компанія зазначила, що має "нульову толерантність до мови ненависті та дискримінації".

Також сам Маск викликав обурення, підтримавши твіт користувача, який поширював антисемітські твердження. У своєму коментарі Маск написав, що користувач "сказав істинну правду". У твіті користувача йшлося про те, що євреї поширюють ненависть до білих людей і хочуть наповнити країну небілими людьми, щоб витіснити біле населення.

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Нагадаємо:

Відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС з проханням припинити запуск реклами у соцмережі X, колишній Twitter, через занепокоєння щодо поширення дезінформації.

Економічна правда.