Антисемітський скандал у X: Яккаріно відмовляється йти з посади СЕО – FT

Маск і Яккаріно фото: ap

Гендиректорка X Лінда Яккаріно не піддається тиску з боку рекламодавців піти з посади, оскільки великі бренди призупиняють свої витрати на рекламі через занепокоєння щодо її власника Ілона Маска та антисемітського контенту.

Про це пише Financial Times.

За словами трьох джерел FT, знайомих із ситуацією, на вихідних керівники керівники та друзі Яккаріно з рекламної індустрії приватно закликали її піти у відставку, щоб врятувати свою репутацію.

Але, за словами двох співрозмовників, Яккаріно відмовилась залишити свою посаду, заявивши, що вірить у місію X та її співробітників. У X відмовились від коментарів.

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Маск, який купив X минулого року за 44 мільярди доларів, минулого тижня потрапив під шквал критику за публічну підтримку антисемітської теорії змови на платформі.

"Тим часом, два звіти некомерційної групи Media Matters for America, опубліковані минулого тижня, виявили рекламу провідних брендів поруч із публікаціями, що пропагують "пронацистський" контент.

Дослідження спонукало такі бренди, як IBM, Apple, Walt Disney, Comcast і Warner Bros. призупинити свою рекламу на платформі, побоюючись, що їхня реклама з'явиться поряд з іншими неприємними матеріалами. Ці та інші компанії також намагаються дистанціюватися від Маска після його коментарів", - нагадує газета.

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"Я порадив Лінді піти через смс і сказав, що якщо вона залишиться, це лише зашкодить її репутації", - сказав генеральний директор маркетингової консалтингової компанії AJL Advisory і колишній топ-менеджер у сфері медіа в Bank of America Лу Паскаліс.

За його словами, бренди можуть зіткнутися зі скаргами акціонерів і потенційними бойкотами з боку клієнтів, якщо вони продовжать розміщувати рекламу на платформі.

"Я б поставив під сумнів рішення будь-якого бренду - будь-якого бренду, який все ще рекламується на X", - додав він. "Маск повинен знайти нову модель доходу, оскільки він вбив рекламу на платформі, крапка", - наголосив Паскаліс.

X найняла Яккаріно в червні, щоб повернути рекламодавців на платформу після того, як багато хто з них скоротив свої витрати, оскільки Маск послабив політику модерації і скоротив ресурси і штат, що займається питаннями безпеки.

Нагадаємо:

Низка компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global припинять купувати рекламу на платформі X після скандалів, пов'язаних з антисемітизмом.

Економічна правда