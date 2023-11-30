Маск "послав" компанії, які відмовилися від реклами в Х

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Мільярдер, власник соцмережі X Ілон Маск використав нецензурну лексику, критикуючи бренди, які зняли свою рекламу на платформі після скандального допису Маска, в якому він підтримав антисемітську теорію змови.

Про це пише The New York Times.

Маск вибачився за свій пост на саміті DealBook у Нью-Йорку в середу, але заявив, що рекламодавці намагалися його "шантажувати".

"Його послання для цих брендів було простим: "Не рекламуйте", і він кілька разів використав ненормативну лексику, щоб підкреслити свою думку", - підкреслює видання.

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Як зазначає NYT, близько 200 великих рекламодавців, включаючи Disney, Apple та IBM, припинили витрачати кошти на рекламу в X після того, як Маск погодився з постом, який звинувачував єврейські громади в розпалюванні "ненависті до білих".

Якщо заморожування рекламних контрактів продовжиться, це може коштувати компанії до 75 мільйонів доларів у цьому кварталі, свідчать внутрвшні документи, з якими ознайомилася The New York Times.

Хоча Маск визнав, що тривалий бойкот може призвести до банкруства X, він припустив, що громадськість звинувачуватиме бренди, а не його в краху компанії.

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Мільярдер також визнав, що він не повинен був відповідати на той антисемітський пост і "повинен був написати більш докладно, що мав на увазі".

Агентство Reuters додає, що, відповідаючи на запитання про бойкот рекламодавців, власник X сказав наступне:

"Якщо хтось намагається шантажувати мене рекламою, шантажувати мене грошима, ідіть на х*й. Ідіть на х*й. Це ясно? Сподіваюся, що так".

При цьому він окремо виділив генерального директора Disney Роберта Айгера, який раніше в холі конференції зі сцени оголосив, що не хоче, щоб його компанія була пов'язана з Маском. "Привіт, Боб, якщо ти в залі", - додав Маск після лайки.

"Мене хвилює реальність добра, а не його сприйняття. І всюди я бачу людей, які піклуються про те, щоб мати гарний вигляд, роблячи при цьому зло. До біса їх", - також заявив бізнесмен, критикуючи рекламодавців.

Нагадаємо:

У звіті Media Matters for America йдеться про те, що платформа розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поряд з антисемітським контентом, наприклад, мемами, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитатами Адольфа Гітлера, поданими в надихаючому стилі.

Низка компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global припинять купувати рекламу на платформі X після того скандалів пов'язаних з антисемітизмом.

Гендиректорка X Лінда Яккаріно не піддається тиску з боку рекламодавців піти з посади, оскільки великі бренди призупиняють свої витрати на рекламі через занепокоєння щодо її власника Ілона Маска та антисемітського контенту.

Соціальна медіа-компанія X (раніше Twitter) подала до суду на медіа-наглядову групу Media Matters, яка виявила, що соцмережа розміщує рекламні публікації поряд з постами, що вихваляють нацизм.

Економічна правда