Все разделы
Укр / Рус

Без домашнего интернета "Киевстар" остаются 2% пользователей, больше всего - в Киеве

Воскресенье, 17 декабря 2023, 10:52 - Экономическая правда

Около 2% пользователей остаются без домашнего интернета от телекоммуникационной компании "Киевстар", наибольшее количество приходится на столицу, компания уже привлекает всех необходимых специалистов.

Об этом пишет Киевстар в комментарии на своей странице в Facebook.

Без домашнего интернета все еще остаются 2% пользователей. В мобильном операторе отметили, что привлекают всех специалистов для скорейшего восстановления полноценной работы домашнего интернета "Киевстар". 

Ранее отмечалось, что сеть стационарного интернета восстановлена на 93%, но перебои все еще возможны. 

Реклама:

Кроме этого, телекоммуникационная компания предоставляет рекомендации, в случае, если сим карта не регистрируется в сети:

перезагрузить телефон;

включить и выключить "авиарежим";

Реклама:

выбрать сеть вручную в настройках телефона.

Читайте также: Звезда, которую погасили. Что произошло с "Киевстаром"?

Напомним:

Мобильный оператор "Киевстар", который восстанавливает свою систему после мощной хакерской атаки, сообщает о возвращении в рабочее состояние 14 декабря еще одного сервиса - услуги "Домашний Интернет".

Мобильный оператор "Киевстар" 14 декабря начал восстановление услуг мобильной передачи данных - первой областью, где "Киевстар" восстановил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская.

Более 90% базовых станций мобильного оператора "Киевстар" на подконтрольных Украине территориях работают.

Учитывая недавнюю мощную атаку на "Киевстар", пользователям оператора советуют изменить все пароли.

Киевстар интернет связь
Реклама:
Материалы по теме
"Киевстар" включил мобильный интернет по всей Украине 15 декабря 2023, 20:35
"Киевстар" продолжает восстанавливать мобильный интернет, работают 95% базовых станций - спикер 15 декабря 2023, 11:53
"Киевстар" начал восстанавливать услугу мобильного интернета 14 декабря 2023, 18:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте