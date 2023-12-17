Без домашнего интернета "Киевстар" остаются 2% пользователей, больше всего - в Киеве
Около 2% пользователей остаются без домашнего интернета от телекоммуникационной компании "Киевстар", наибольшее количество приходится на столицу, компания уже привлекает всех необходимых специалистов.
Об этом пишет Киевстар в комментарии на своей странице в Facebook.
Без домашнего интернета все еще остаются 2% пользователей. В мобильном операторе отметили, что привлекают всех специалистов для скорейшего восстановления полноценной работы домашнего интернета "Киевстар".
Ранее отмечалось, что сеть стационарного интернета восстановлена на 93%, но перебои все еще возможны.
Кроме этого, телекоммуникационная компания предоставляет рекомендации, в случае, если сим карта не регистрируется в сети:
перезагрузить телефон;
включить и выключить "авиарежим";
выбрать сеть вручную в настройках телефона.
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Напомним:
Мобильный оператор "Киевстар", который восстанавливает свою систему после мощной хакерской атаки, сообщает о возвращении в рабочее состояние 14 декабря еще одного сервиса - услуги "Домашний Интернет".
Мобильный оператор "Киевстар" 14 декабря начал восстановление услуг мобильной передачи данных - первой областью, где "Киевстар" восстановил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская.
Более 90% базовых станций мобильного оператора "Киевстар" на подконтрольных Украине территориях работают.
Учитывая недавнюю мощную атаку на "Киевстар", пользователям оператора советуют изменить все пароли.