Новости 15 декабря: транш от Всемирного банка, "Киевстар" возобновил мобильный интернет

О деньгах от Всемирного банка. Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства в частности будут направлены на соцвыплаты.

О "Киевстаре". Мобильный оператор "Киевстар" заявил, что специалисты компании включили доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной Украине территории. Услуга работает во всех стандартах связи, в том числе 4G.

О Дунайской комиссии. Дунайская комиссия решила лишить Россию права членства из-за ее ударов ракетами и дронами по Нижнему Дунаю в Украине.

Об УЗ. "Укрзализныця" построила на собственных мощностях первый зерновоз, который оптимально приспособлен для перевозок по колее 1520 мм и евроколеи - 1435 мм.

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О санкциях против РФ. Японское правительство объявило о введении санкций против 135 российских и связанных с РФ компаний и физических лиц, которые помогали России обходить санкционные ограничения. Пакет также содержит запрет импорта непромышленных алмазов с 1 января 2024 года.

Эксклюзив ЭП

Битые Tesla из США и новые "китайцы". Почему в Украине вдвое выросло количество электрокаров

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Украинцы все чаще выбирают электромобили. Какие модели наиболее популярны, сколько они стоят и чем производимые в Китае электрокары отличаются от европейских и американских. (укр)