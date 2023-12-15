Всемирный банк выделит Украине дополнительные 1,3 миллиарда долларов

Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства в частности будут направлены на соцвыплаты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета", – уточнил премьер.

Основная часть этого пакета финансирования – 1,086 млрд – это средства Правительства Японии. Другое – гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF), уточнил Шмигаль.

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Финансовая помощь международных партнеров позволяет обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии, подчеркнул глава украинского правительства.

Напомним:

Министерство социальной политики и Всемирный банк подписали соглашение о создании нового проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)".

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