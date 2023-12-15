Россию лишили членства в Дунайской комиссии из-за ударов по Нижнему Дунаю в Украине

Дунайская комиссия решила лишить Россию права членства из-за ее ударов ракетами и дронами по Нижнему Дунаю в Украине.

Такое решение Комиссия приняла на 100-м юбилейном заседании под украинским президентством, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Россия должна выйти из организации до 29 февраля 2024 года, а если она этого не сделает - члены Комиссии не будут признавать свои обязательства перед РФ по Белградской конвенции о режиме судоходства на Дунае.

Это решение - ответ на нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае.

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Также оно основывается на решении Комиссии, принятом 17 марта 2022 года, отклонить российские полномочия, запретить россиянам участие во всех встречах и исключить их из состава секретариата Комиссии.

Напоминаем:

Дунайская комиссия - это международная межправительственная организация, основанная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, которую подписали в Белграде 18 августа 1948 года. Ее главные цели: развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов, экономических и культурных связей и тому подобное.

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После исключения России, в комиссию будут входить Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия.

Как известно, в течение ноября-декабря:

Россию исключили из совета Международной морской организации.

Представителя России не избрали в Международный суд ООН.

Россия стала страной, которую впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.