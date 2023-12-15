Запрет алмазов и замораживание активов: Япония ужесточила санкции против РФ

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Японское правительство объявило о введении санкций против 135 российских и связанных с РФ компаний и физических лиц, которые помогали России обходить санкционные ограничения. Пакет также содержит запрет импорта непромышленных алмазов с 1 января 2024 года.

Об этом говорится в заявлении Минэкономики Японии.

Отмечается, что санкции расширили в отношении 57 российских и 27 белорусских компаний, а также в отношении ряда юридических лиц из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана за помощь РФ в уклонении от ранее введенных санкций со стороны Японии и стран-союзников.

Так, в обнародованном списке фигурируют заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, омбудсмен Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и еще тридцать российских гражданских и военных деятелей, а также 43 исследовательские и производственные компании российского ВПК.

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Также Япония ввела санкции против 16 персон, причастных к аннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе. Так, под японские санкции только сейчас попали два фигуранта дела о сбитом малазийском "Боинге" и убийстве 298 человек.

Кроме этого, в заявлении говорится о замораживании активов лиц и компаний, связанных с РФ. Япония заморозила активы 19 физических лиц и 43 организаций, которые непосредственно причастны к "вторжению в Украину, или дестабилизации восточных и южных регионов Украины".

Напомним:

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Япония с 9 августа ввела запрет на экспорт в РФ автомобилей с двигателями более 1,9 л, гибридных машин и электромобилей. Под запрет также попадет ввоз в Россию яхт, поездов, изделий из металлов и стекла, тканей.

Экономическая правда