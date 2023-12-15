"Укрзализныця" построила первый адаптированный под евроколею зерновоз

"Укрзализныця" построили на собственных мощностях первый зерновоз, который оптимально приспособлен для перевозок по колее 1520 мм и евроколеи - 1435 мм.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Чтобы наращивать объемы экспорта, должны не только развивать пограничную инфраструктуру, но и обновлять количественно и качественно подвижной состав. Впервые в истории Украины изготовили зерновоз на производственных мощностях Укрзализныци, который максимально приспособлен для перевозки грузов по территории Украины и колеей 1435 стран Европейского Союза", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Вагон учитывает все требования, особенности и габарит инфраструктуры.

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Новый вагон-хоппер для зерна модели 19-8005-У предназначен для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов. Его грузоподъемность 70 тонн; объем кузова 104 куб. м; 5 загрузочных люков, 6 разгрузочных; конструкционная скорость 120 км/ч.

Большинство комплектующих и материалов для нового зерновоза - отечественного производства.

Далее такие зерновозы планируется поставить на серийное производство

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