"Военный" НДФЛ из местных в госбюджет: Рада со второй попытки одобрила законопроект

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Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №10037, которым предлагается перенаправить НДФЛ по обеспечению военных из местных в государственный бюджет.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.

Документ поддержали 253 нардепа.

По словам Пидласы, среди ключевых норм законопроекта:

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доходы Дорожного фонда в 2024 году направляются в общий фонд госбюджета и направляются на нужды обороны;

"военное НДФЛ" с 1 октября 2023 года до 31 декабря года, в котором будет завершено военное положение, зачисляется в государственный бюджет;

с 1 октября по 31 декабря 2023 года "военное НДФЛ" направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ГСЗИ на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

При этом, добавила Пидласа, с 1 января и до 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, "военное НДФЛ" распределяется в таких пропорциях:

45% - ГСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн);

10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

"Обычное НДФЛ" остается в громадах в объеме 64% (при этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, поставке тепловой энергии, а также централизованного снабжения холодной воды и водоотведения)", - написала также глава бюджетного комитета.

По ее словам, согласно законопроекту, в 2024 году реверс не изымается из всех общин, также в 2024 году все общины дотягиваются до уровня доходов 2021 года дотациями, а села и поселки получат возможность осуществлять внутренние и внешние заимствования по согласованию с Минфином (сейчас только городские общины могут осуществлять).

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При этом остатки на счетах ОМС (органов местного самоуправления) можно будет использовать только на приоритетные расходы: социальные, поддержку обороны, лечение и реабилитацию лиц, пострадавших от российской агрессии и тому подобное.

Напоминаем:

Верховная Рада 17 октября не одобрила во втором чтении законопроект №10037, которым предлагается перенаправить НДФЛ по обеспечению военных из местных в государственный бюджет.

Законопроект тогда отправили на повторное второе чтение. Также парламентарии поддержали сокращенные сроки подготовки к повторному второму чтению.

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается военный налог на доходы физлиц (НДФЛ) направить из местных бюджетов на закупку техники и производство оружия. Законопроект должен был привлечь на эти цели 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

В Министерстве финансов уверяли, что повышение финансирования армии через военный НДФЛ не создает никаких рисков для местных бюджетов.

В то же время, законопроект вызвал напряженную реакцию среди общин.

Верховная Рада на заседании 20 сентября поддержала за основу законопроект №10037, предлагающий перенаправить НДФЛ по зарплатам военных из местных бюджетов в государственный бюджет.

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Экономическая правда