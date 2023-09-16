Місцеві бюджети не постраждають від підвищення фінансування армії через ПДФО – Мінфін

У Міністерстві фінансів запевняють, що підвищення фінансування армії через військовий ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Згідно з проєктом бюджету на 2024 рік, який ухвалив уряд, фінансування сектору оборони і безпеки становить 1 692,6 млрд грн, з яких 1 542,8 млрд грн коштів загального фонду, а 119,8 млрд грн спеціального фонду. У тому числі коштом зарахування військового ПДФО до спеціального фонду державного бюджету 93,7 млрд грн та 30 млрд грн державні гарантії.

Крім того, у бюджеті передбачено збільшення фінансування на розвиток оборонно-промислового комплексу в 7 разів до 55,8 млрд грн, а також закупівлю дронів - 48,1 млрд грн.

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"Побоювання, що таке рішення призведе до браку коштів у місцевих бюджетах для фінансування усіх важливих потреб не мають під собою жодних підстав, адже воно матиме не лише ряд позитивних наслідків для фінансування оборони держави, але і підкріплене компенсаторами для вирівнювання бюджетних диспропорцій на рівні громад", – йдеться в повідомленні.

У мінфіні переконують, що місцеві бюджети ні в якому разі не залишаться недофінансовані. В залежності від потреб кошти розподілятимуться з Державного бюджету.

"Ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік формуватиметься за рахунок надходження ПДФО (орієнтовно 237 млрд грн), базової дотації (21,1 млрд грн) та додаткової дотації (33,4 млрд грн). Сумарно це складає більше 290 млрд грн. І цей ресурс більше на 75 млрд грн від ресурсу 2021 року, коли військовий ПДФО в структурі місцевих бюджетів був трохи більше 6%", – пояснюють в міністерстві.

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Зазначається, що додаткова дотація дасть можливість надати підтримку громадам, в яких зменшується надходження до бюджетів. Переважно це може стосуватись тимчасово окупованих громад або громад, на території яких ведуться/велися бойові дії.

На сьогодні між місцевими бюджетами розподілено 14,7 млрд грн, з них для тимчасово окупованих та на яких ведуться/велися бойові дії 9,8 млрд грн.

"Навіть попри суттєві залишки на рахунках місцевих органів влади (станом на 1 вересня 2023 року – 201,8 млрд грн) у серпні 2023 року Мінфін перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,6 млрд грн, що становить 88,8 % від передбачених розписом асигнувань", – додають в міністерстві.

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Другий бюджет війни. Звідки Україна братиме гроші у 2024-му. Аналіз проєкту

Економічна правда.