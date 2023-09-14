Перерозподіл військового ПДФО дозволить залучити до 120 мільярдів на виробництво зброї – Шмигаль

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів.

Задля цього Кабінет Міністрів подав законопроєкт, яким пропонується, що військовий ПДФО — податок, який держава сплачує за військових — піде на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

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З початку великої війни доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн, для порівняння у 2021 році доходи від цього сектору становили близько 12 млрд грн", – заявив він.

Шмигаль наголошує, що зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових.

"Урядовий законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння", – зазначив глава уряду.

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Водночас понад 200 млрд грн вже накопичених на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ залишаться у розпорядженні місцевої влади. Тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію.

Таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше, ніж був у 2021 до повномасштабного вторгнення.

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Нагадуємо:

Проєкт державного бюджету на 2024 рік не супроводжуватиметься проєктом закону про внесення податкових змін для збільшення доходів.