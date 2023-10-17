"Военный" НДФЛ из местных в госбюджет: Рада не одобрила законопроект

Верховная Рада 17 октября не одобрила во втором чтении законопроект №10037, которым предлагается перенаправить НДФЛ по обеспечению военных из местных в государственный бюджет.

Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев и первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Для принятия проекта закона не хватило 2 голоса, за проголосовали 223 народных избранника.

"К сожалению, парламент не поддержал перераспределение военного НДФЛ. Парламентарии решили, что брусчатка и стадионы важнее дронов и оружия для армии. Политиканство и популизм победили государство", - написал Гетманцев.

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Законопроект №10037 отправили на повторное второе чтение. Также парламентарии поддержали сокращенные сроки подготовки к повторному второму чтению.

Напоминаем:

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается военный налог на доходы физлиц (НДФЛ) направить из местных бюджетов на закупку техники и производство оружия. Законопроект должен был привлечь на эти цели 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

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В Министерстве финансов уверяли, что повышение финансирования армии через военный НДФЛ не создает никаких рисков для местных бюджетов.

В то же время, законопроект вызвал напряженную реакцию среди общин.

Верховная Рада на заседании 20 сентября поддержала за основу законопроект №10037, предлагающий перенаправить НДФЛ по зарплатам военных из местных бюджетов в государственный бюджет.

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