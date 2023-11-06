Новости 6 ноября: миссия МВФ начала обсуждение второго пересмотра программы, УОП производит FPV-дроны
О МВФ. Миссия МВФ 6 ноября начинает обсуждение мероприятий с представителями власти Украины относительно второго пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).
О страйках на границе. На украинско-польской границе в направлении трех пунктов пропуска - "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене", из-за забастовки польских перевозчиков начались осложнения движения грузового транспорта.
О санкциях. 6 ноября в Украине запущен процесс конфискации украинских активов российской Группы ГМС (Гидромашсервис).
О дронах. На мощностях "Укроборонпрома" развернули лицензионное производство трех моделей FPV-дронов частных компаний.
О таможенных правилах. С 7 ноября вступают в силу изменения в таможенное законодательство, касающиеся условий контроля и оформления как импортных, так и экспортных грузов.
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Украинские "шахеды", снаряды и коррупционные лазейки в Укроборонпроме. Интервью с директором Германом Сметаниным
Что изменилось в работе госхолдинга с появлением нового руководителя, какие приоритеты в производстве оружия, беспилотников и что происходит с ракетной программой.