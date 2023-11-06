С 7 ноября меняются правила в таможенном оформлении товаров

С 7 ноября вступают в силу изменения в таможенное законодательство, касающиеся условий контроля и оформления как импортных, так и экспортных грузов.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

Соответственно, с 7 ноября утратят силу нормы, предусматривающие возможность таможенного оформления товаров без их предъявления таможне.

В связи с этим 3 ноября, состоялось заседание Общественного Совета при Государственной таможенной службе Украины при участии и.о. Председателя Гостаможслужбы Сергея Звягинцева и представителей профильных подразделений.

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Отмечается, что главным вопросом на повестке дня стал уровень готовности таможенных органов и бизнеса к работе в новых условиях. Представители Гостаможслужбы предоставили подробные разъяснения по предъявлению товаров таможенному органу.

"Относительно самого распространенного вопроса от бизнеса об осмотре грузовых транспортных средств: таможней не будет применен осмотр 100% транспортных средств. Зато остается рискоориентированный подход. При этом количество и моторика срабатывания профилей рисков не увеличится, поэтому и количество осмотров не возрастет", - говорится в сообщении.

Кроме того, таможни получили необходимое количество пломб, изменили графики работы терминалов, чтобы иметь возможность вовремя оформлять товары, и приняли ряд других мер, необходимых для устойчивого функционирования таможни и законного содействия бизнесу.

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В Гостаможслужбе добавляют, что для решения проблемных вопросов во время переходного периода будут обнародованы контакты должностных лиц таможенных органов. Также на доступных ресурсах будет распространена информация о перечне мест прибытия.

Экономическая правда.