Миссия МВФ начинает обсуждение с Украиной второго пересмотра программы

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Миссия МВФ 6 ноября начинает обсуждение мероприятий с представителями власти Украины относительно второго пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня с представителями власти Украины обсуждение мероприятий в контексте второго пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) и консультаций по Статье IV Соглашений МВФ в 2023 году", - заявил Степанян.

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Напомним:

Сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит Украине привлечь следующий транш помощи в размере примерно 900 млн долл.

Перед этим сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

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Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины - Украина получила около 890 млн долл США, которые направят на бюджетную поддержку.

В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. Всего в этом году Украина имеет возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл США).

Впоследствии Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.

Экономическая правда