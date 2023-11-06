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Укр / Рус

"Укроборонпром" освоил производство FPV-дронов

Понедельник, 6 ноября 2023, 10:09 - Анастасия Дячкина

На мощностях "Укроборонпрома" развернули лицензионное производство трех моделей FPV-дронов частных компаний.

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП.

"FPV-дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки. Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями по производству их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается", – отметил Сметанин.

Читайте полный текст интервью с Германом Сметаниным по ссылке.

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Напомним:

Новый дрон-камикадзе пошел в серийное производство, и его уже заказывают Силы обороны для своих операций.



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Укроборонпром война оружие
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