"Укроборонпром" освоил производство FPV-дронов
Понедельник, 6 ноября 2023, 10:09 -
На мощностях "Укроборонпрома" развернули лицензионное производство трех моделей FPV-дронов частных компаний.
Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП.
"FPV-дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки. Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями по производству их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается", – отметил Сметанин.
Читайте полный текст интервью с Германом Сметаниным по ссылке.
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Новый дрон-камикадзе пошел в серийное производство, и его уже заказывают Силы обороны для своих операций.
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