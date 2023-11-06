На большинстве пунктов пропуска со стороны Польши началось осложнение движения из-за забастовки

На украинско-польской границе в направлении трех пунктов пропуска - "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене", из-за забастовки польских перевозчиков начались осложнения движения грузового транспорта.

Об этом предупреждает Государственная пограничная служба.

"После 13 часов произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Хребене". Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера, те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и тому подобное".

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Напоминаем:

Польские перевозчики при участии 200 человек и в присутствии 100 тягачей планировали провести однодневную забастовку на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе 3 ноября.

Однако дата начала блокады движения грузового транспорта была перенесена на 6 ноября.

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