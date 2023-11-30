Новые правила ввоза гуманитарной помощи новые рейсы от УЗ: что изменится с декабря

Изменения с декабря 2023 года в Украине будут касаться тех, кто ввозит гуманитарную помощь, в частности волонтеров. Кроме этого, в декабре "Укрзализныця" запускает ряд новых маршрутов, а "Укрпочта" расширяет программу обмена ламп накаливания.

ЭП рассказывает более подробно, что изменится для украинцев с декабря.

Ввоз гуманитарной помощи

С 1 декабря в Украине изменятся правила ввоза и учета гуманитарной помощи. Такое решение Кабмин принял еще в сентябре 2023 года.

Реклама:

Среди основных изменений – внедрение доступного электронного инструмента для учета гуманитарной помощи.

В частности, с помощью платформы "Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи" организации, которые хотят ввезти гуммопомощь, смогут зарегистрироваться, авторизироваться на сайте, сформировать и подать декларацию, которая дальше отправится на таможню.

Как будет работать система? Новая система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники и будут пропускать груз.

Реклама:

Благодаря этому нововведению сохранится декларативный принцип ввоза помощи в условиях военного положения, однако сам процесс станет проще.

Ввести гуманитарную помощь на территорию Украины следует в течение 30 календарных дней с даты подачи декларации.

Кроме того, организации, ввозящие гуманитарную помощь, будут представлять публичные отчеты после ее распределения.

Важно: Кабмин решил оставить до 1 апреля 2024 года возможность ввоза гуммпомощи по обычным бумажным декларациям – в качестве альтернативы использованию электронных деклараций.

Новые маршруты от "Укрзализныци"

В течение декабря "Укрзализныця" запустит ряд новых маршрутов, в частности, международных.

Так, с 10 декабря "Укрзализныця" запускает новый прямой поезд № 143/146 Вена — Чоп — Вена, которая на станции Чоп будет "подвязана" под пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров.

Ночную часть поездки за границу (Киев, Ровно, Луцк, Львов — Чоп) пассажиры проведут в спальных вагонах "Укрзализныци", а днем будут ехать по маршруту Чоп — Будапешт — Вена в сидячих вагонах венгерской железной дороги 1 или 2 класса.

Билет из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) будет стоить около 2500 грн. Пересадка в Чопе будет согласована, то есть поезд всегда будет ждать всех своих пассажиров.

С 9 декабря из Днепра в Хелм также будет курсировать новый поезд.

С Днепра поезд будет отправляться в 22:00 и будет ехать через Каменское, Знаменку, Киев, Ровно, Ковель и Ягодино. В польский Хелм он будет прибывать в 17:20. Общее время дороги составляет чуть более 20 часов.

Билет из Днепра в Хелм в купе обойдется почти в 2,3 тыс грн, из Киева – 1,27 тыс грн.

Кроме этого "Укрзализныця" в декабре начнет обновлять пригородное сообщение в Днепре – запустит первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

Для проекта будут использоваться модернизированные на Киевском электровагоноремонтном заводе электрички ЭПЛ2Т.

Обмен ламп накаливания

С 5 декабря "Укрпочта" расширит программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Программа будет иметь два ограничения:

обменять лампы смогут пенсионеры;

программа будет работать во всех регионах, кроме Киевской области.

Чтобы обменять лампы, нужно посетить отделение "Укрпочты" с паспортом, идентификационным кодом, пенсионным удостоверением и своим телефоном.

Более подробно об этой программе и о том, как осуществляется обмен ламп накаливания, можно почитать в материале.

Проведение налоговых проверок

С 1 декабря прекращает действие моратория на налоговые проверки. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Важно: до конца следующего года проверки будут действовать только для определенных бизнес-категорий.

Сначала будут проверять бизнес, продающий подакцизные товары: алкоголь, сигареты, бензин. Проверки будут касаться и азартных игр.

Кроме этого, под проверки попадут те, кто предоставляет финансовые или платежные услуги, и иностранцы, имеющие подразделения в Украине.

В то же время, плательщиков единого налога I и II групп ФЛП не будут проверяться. В этот список добавили еще тех, кто зарегистрирован на временно оккупированной территории и был вынужден релоцироваться.

Назначение платежа для уплаты единого налога

С 1 декабря 2023 года для юридических лиц и ФЛП изменятся требования по назначению платежа для уплаты единого налога.

В декабре в реквизите платежек следует указывать:

код уплаты налогов и ЕСВ;

название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.

То есть теперь обязательных полей будет 2. В то же время 1 поле – для плательщиков на единый счет.

Для уплаты ЕН I и II группам в поле "Назначение платежа" следует указать: 101 единый налог за декабрь 2023 года.

Уплата ЕН III группа – по-новому в реквизите "Назначение платежа" нужно указать: 101 единый налог за IV квартал 2023 года.

Уплата ЕСВ отмечается похоже: 101 ЕСВ за IV квартал 2023 года.

В то же время пока налогоплательщиков не будут штрафовать за нарушение правил при заполнении реквизита.

Экономическая правда