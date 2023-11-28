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В УЗ анонсировали запуск Dnipro City Express с модернизированными электричками

Вторник, 28 ноября 2023, 11:59 - Алексей Павлыш
 
фото: уз

"Укрзализныця" в декабре начнет обновлять пригородное сообщение в Днепре - запустит первый из маршрутов системы Dnipro City Express.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

В компании обещают подробнее рассказать о новом проекте перед запуском, но добавили, что будут использоваться модернизированные на Киевском электровагоноремонтном заводе электрички ЭПЛ2Т.

 
фото: уз

Так, 28 ноября из Киева в Днепр отправился второй поезд 2006 года выпуска - он оснащен пандусами, имеет места для проезда людей с инвалидностью и инклюзивные туалеты, навигацию шрифтом Брайля, места для велосипедов, а также - порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.

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"Это уже второй поезд постоянного тока серии ЕПЛ2Т, модернизированный для Приднепровской железной дороги. Еще 2 поезда серии ЭПЛ выйдут с завода до конца года.

Этот электропоезд - уже 24-й, выпущенный с начала полномасштабного вторжения. Уже сегодня он отправляется в Днепр, где в декабре вместе со своим поездом-близнецом станет на первый из маршрутов системы Dnipro City Express", - отметили в УЗ.

Экономическая правда

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Укрзализныця Днипро
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